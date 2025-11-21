Настоящей зимы не будет в Москве до конца ноября

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Настоящей зимы не будет до конца ноября в Москве. Об этом Агентству "Москва" рассказала ведущий специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По словам синоптика, на следующей неделе погоду будет определять атлантический циклон, который принесет осадки разной интенсивности. В частности, ночью возможен снег, в результате чего в некоторых районах может сформироваться временный покров. Днем метеоролог не исключила мокрый снег и дождь.

Позднякова добавила, что ночью столбик термометра будет опускаться до минус 4 градусов, а днем воздух в столичном регионе будет прогреваться до плюс 3 градусов. При этом в среду, 26 ноября, ожидается рост атмосферного давления. Однако в этот день осадки не прогнозируются.

"В ночные часы может подмораживать градусов до минус 5. Дневная температура останется около 0 градусов. Ноябрь завершится, и норма по осадкам в ноябре будет выполнена", – заключила синоптик.

По прогнозам синоптиков, в предстоящие выходные, 22 и 23 ноября, могут быть небольшие осадки – в пределах 1–2 миллиметров. Атмосферное давление будет относительно высокое, а температура воздуха ночью окажется в пределах от 0 до минус 2 градусов, днем – от 0 до плюс 2 градусов.

В связи с возможной гололедицей на дорогах Гидрометцентр России продлил до 00:00 24 ноября желтый уровень погодной опасности в столице. Помимо этого, аналогичное предупреждение действует до 10:00 22 ноября в Москве и Подмосковье из-за ожидаемого тумана.

