23 ноября, 07:45Общество
"Новости дня": в центрах "Московского долголетия" открылся курс обучения работе в соцсетях
В 11 центрах московского долголетия открылся курс по обучению работе с соцсетями. 91% москвичей старшего возраста уже использует интернет для самых важных дел. Они записываются к врачу, ищут информацию и общение.
Однако теперь они учатся делать это в полную силу. Особый акцент делают на безопасности. Слушателям подробно объясняют, как распознать мошенников и защитить свои данные.
Подробнее – в программе "Новости дня".