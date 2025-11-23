"Новости дня": в центрах "Московского долголетия" открылся курс обучения работе в соцсетях

В 11 центрах московского долголетия открылся курс по обучению работе с соцсетями. 91% москвичей старшего возраста уже использует интернет для самых важных дел. Они записываются к врачу, ищут информацию и общение.

Однако теперь они учатся делать это в полную силу. Особый акцент делают на безопасности. Слушателям подробно объясняют, как распознать мошенников и защитить свои данные.

Подробнее – в программе "Новости дня".