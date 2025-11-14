Юрист Хмелевской: при найме маняни нужно проверять паспорт и документы об образовании

В России вырос спрос на услуги манянь – специальных помощниц для молодых мам. Почему они пользуются спросом и как выбрать грамотного специалиста, расскажет Москва 24.

"Дать маме выдохнуть"

На российском рынке услуг появился новый специалист – маняня. Это профессиональная помощница для молодых мам, которая сочетает в себе функции няни, психолога и домработницы. При этом она может не только убраться и приготовить еду, но и просто поговорить по душам, и даже сделать массаж. Ранее маняни обрели популярность в Нидерландах, где их визиты оплачиваются страховкой.

"Маме часто нужна поддержка, психологическая помощь. В этом формате я готова с радостью выслушать, поддержать, помочь каким-то советом из моего опыта. Допустим, если мама молодая и вот только-только проходит этот процесс, каких-то моментов она может не знать. Но я могу подсказать и по быту, и по детям, это очень классно", – поделилась с телеканалом Москва 24 маняня Наталья Панкова.

Жительница столицы Елена Буза рассказала, что подобные услуги позволяют ей разгрузить личный график.





Елена Буза пользовательница услуг маняни Я приглашаю маняню на 2−3 часа для того, чтобы сделать какие-то свои дела и отлучиться, например, куда-то в магазин либо на какую-то встречу. Либо приглашаю маняню, чтобы она позаботилась о детках и сходила с ними погулять, к примеру, а я всецело могла бы позаниматься какими-то бытовыми делами и просто побыть дома одна.

Основательница подобной службы в России Алена Балеева рассказала телеканалу Москва 24, что она решила заняться этой деятельностью для помощи женщинам после родов.

"Напряжение и в психологическом плане, и недосыпы, и какие-то дефицитные состояния женщин – все это вкупе сказывается на ее самочувствии и здоровье. И поэтому идея возникла из такой потребности. Немножечко разгрузить маму, дать ей немножко выдохнуть. И на помощь приходят так называемые маняни", – сказала Балеева.

Вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Наталия Линькова отметила в беседе с Москвой 24, что маняня – это, в первую очередь, психологическая и дружеская поддержка.





Наталия Линькова вице-президент Ассоциации компаний по подбору домашнего персонала Такой специалист находится рядом с молодой мамой и помогает именно с тем, что требуется в конкретный момент. Обычно таких помощниц нанимают на период до трех месяцев жизни ребенка – самый частый запрос. Но некоторые мамы, особенно при сложном восстановлении после родов или при признаках послеродовой депрессии, могут просить о поддержке и дольше.

По данным СМИ, средняя стоимость часа таких услуг варьируется от 500 до 700 рублей, полный рабочий день – от 5 до 12 тысяч рублей. Зарплата специалиста, который будет проживать с семьей, начинается от 7 тысяч рублей за день. При этом далеко не все кандидатки указывают в портфолио высшее образование, ограничиваясь пометками о знаниях в психологии.

"Следствие тенденций в обществе"

Манянь часто путают с доулами, но их функции существенно различаются. Об этом Москве 24 рассказала основатель сервиса послеродовой поддержки Валерия Хворостянская.

"Маняня – это, по сути, няня для мамы. Она оказывает физическую и бытовую помощь: может сходить погулять с коляской, приготовить еду, просто поговорить по душам. Это помощь "плечом рядом", когда других близких нет – муж на работе, а родители далеко", – отметила она.

По ее мнению, воспринимать такого работника как сиделку не совсем верно, так как та ассоциируется с болезнью. Маняня же – это поддержка в обычной, но непростой жизненной ситуации. Стать ей может практически любая женщина, которая чувствует в себе желание помочь и быть полезной, сказала эксперт.

"Доула же ориентирована именно на послеродовой период. Она глубоко понимает психологическое состояние молодой мамы, включая риски послеродовой депрессии, и умеет выстраивать коммуникацию безоценочно и с эмпатией", – объяснила Хворостянская.





Валерия Хворостянская основатель сервиса послеродовой поддержки Помимо бытовой помощи, доула может научить обращаться с ребенком, дать уверенность в силах. Ее главная задача – поддержать маму, снять чувство вины и тревоги, чтобы женщина быстрее восстановилась физически и эмоционально. Если маняня – это про бытовую заботу, то доула – про комплексную поддержку, включая психологическую помощь и обучение уходу за новорожденным.

Для поиска доулы существуют профессиональные ассоциации и специализированные сервисы, где можно подобрать проверенного специалиста, который проходит жесткий отбор, соблюдает этический кодекс и предоставляет медицинские справки о состоянии здоровья.

"Рынок манянь пока менее структурирован. На сегодня известен, по сути, один специализированный сервис в Красноярске, в остальных случаях поиск часто ведется через площадки объявлений. Это делает рынок более неформальным и упрощенным с точки зрения гарантий и проверки компетенций", – сказала эксперт.

По ее словам, с юридической точки зрения оформление отношений с маняней зависит от канала поиска кандидата.

"При обращении через профессиональный сервис работа строится на основе оферты: все отношения прозрачны, а специалисты проверены. Если же помощница найдена на открытой площадке, это, как правило, серая зона без официального оформления отношений", – добавила Хворостянская.

При заключении договора с маняней, найденной на онлайн-площадке, важно учитывать два аспекта: юридический и тактический. Как подчеркнул юрист Денис Хмелевской, ключевым моментом является установление личности исполнителя.

"Неважно, на чем составлен договор – даже на салфетке, – главное, чтобы данные в нем соответствовали паспорту человека. Если личность не установлена, как потом найти этого человека в случае проблем? Поэтому первое и основное правило – всегда проверять паспорт и сверять данные", – сказал Хмелевской Москве 24.

Второй момент – образование или профессиональный статус кандидатки. Сам факт диплома дает определенные гарантии, что человек обладает необходимыми знаниями и не станет нарушать договоренности, объяснил эксперт.





Денис Хмелевской юрист Условия в соглашении могут быть любыми, но как проверить, будет ли маняня, к примеру, заниматься с ребенком, если нет системы рейтингов и отзывов? Именно поэтому я категорически не рекомендую заключать договоры с частными лицами напрямую. Намного безопаснее обращаться к услугам компаний-агрегаторов или агентств, которые отбирают персонал: проверяют судимость, наличие медкнижки – что абсолютно необходимо при работе с детьми – и документы об образовании.

"Образование помогает понять происхождение человека и его бэкграунд. Например, если регистрация в паспорте свежая и человек приехал на заработки, это может быть фактором риска. Таким образом, базовый чек-лист безопасности включает: установление личности, медицинскую книжку, любой документ об образовании и обращение через проверенного агрегатора с системой рейтингов", – добавил юрист.

При этом многодетная мать, член Общественной палаты Московской области Елена Канчели высказала мнение, что популярность новой услуги сигнализирует о глубоких социальных изменениях в обществе. По ее словам, маняни берут на себя роль, которую раньше выполняли бабушки. Однако пожилые стали более социально активными и зачастую не могут быть постоянной опорой для молодой семьи.

"Мне кажется, что это следствие последних тенденций в обществе – мы стали разрывать традиционные для нашей страны межпоколенческие связи", – пояснила она.

Таким образом, их место в семейном укладе оказалось пустым, что и повлекло появление платной замены, убеждена общественница. В итоге это не просто явление, а симптом, указывающий на разрыв межпоколенческих связей, дефицит живого общения в семье и стремление к быстрому решению проблем вместо построения прочных отношений с близкими, заключила она.

