Эксперт Канчели: тренд "маняня" сигнализирует о проблемах в обществе

Фото: 123RF.com/stockbroker

Новая услуга "маняня", ставшая популярным трендом в соцсетях, сигнализирует о проблемах в обществе и глубоких социальных изменениях. Об этом со ссылкой на многодетную мать, члена Общественной палаты Московской области Елену Канчели сообщает "Радио 1".

"Маняни" не просто выполняют роль нянь или домработниц, а выступают в качестве многофункциональных помощников, готовых не только присмотреть за ребенком, но и поддержать, обнять и выслушать.

Канчели считает, что такая услуга является попыткой заменить помощь родственников, не нарушая личных границ. Однако на практике специалистам приходится помогать молодым матерям и мягко сглаживать семейные конфликты.

"Мне кажется, что это следствие последних тенденций в обществе – мы стали разрывать традиционные для нашей страны межпоколенческие связи", – пояснила она.

Эксперт отметила, что роль бабушек, которые традиционно были опорой для молодой семьи, на сегодняшний день утратила свою актуальность. Они стали более социально активными, в связи с чем их место в семейном укладе оказалось пустым. Таким образом, тенденция повлекла появление платной услуги.

Член ОБ также провела историческую параллель с дворянскими семьями, где дети часто были окружены гувернерами, но лишены близкого общения с родителями.

"Ребенок все равно привязывается к тому, кто с ним рядом", – добавила она.

Таким образом, по мнению Канчели, феномен "маняни" стал не просто модным явлением, а симптомом, указывающим на разрыв межпоколенческих связей, дефицит живого общения в семье и стремление современного человека к быстрому решению проблем вместо построения прочных отношений с близкими.

Ранее клинический психолог Станислав Самбурский предупредил о возможном конфликте поколений при привлечении бабушек и дедушек к воспитанию внуков. По его словам, забота о других и передача опыта становятся главным мотивом для пожилых людей. Это создает благоприятную среду для внуков, но вызывает ревность у родителей, которые вспоминают свое детство и недостаток внимания со стороны родителей.

Психолог советует старшему поколению участвовать в воспитании, но не брать на себя главную роль, чтобы избежать конфликтов.