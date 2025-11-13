Психолог Сурина поддержала тренд на встречу одиноких мам из роддома

Россиянки создали чат, в котором предлагают помощь одиноким молодым мамам: на безвозмездной основе их обещают встретить из роддома и помочь в бытовых делах. Почему появляются такие предложения и что стоит за этим трендом, расскажет Москва 24.
"Для меня это радость"
Россиянки начали массово предлагать в соцсетях свою помощь при выписке из роддома: забрать молодых мам, довезти их до дома и даже первое время помогать с новорожденным. Все началось с поста в одной из соцсетей: там пользователь Анастасия поделилась своей историей, что и стало отправной точкой.
"Когда-то я лежала в роддоме с моими двойняшками, в нашей палате были еще одни двойняшки, маму которых по скорой увезли после родов в другую больницу. И я осталась в палате одна с четырьмя детьми. Шапочки, подгузники, внимание и заботу мне пришлось умножить тогда в четыре раза. Их мамочка забрала их уже позже", – рассказала автор поста.
Пост стал ответом на публикацию жительницы Анапы, которая также рассказала о решении помочь молодой матери и довезти их с ребенком до дома. В итоге запись Анастасии вызвала широкий отклик, набрав более 6 000 комментариев, где пользователи не только предлагают свою помощь, но и делятся личными историями.
"Вспоминаю, как я ревела, потому что встретить было некому... Родители на карантине, папа в реанимации с ковидом. Муж наелся груш и свалил в закат за полгода до рождения дочки. В городе ни единого родственника. Единственное – подруга довезла с малышом от роддома до дома. А до и после – все одна", – рассказала одна из них.
Некоторые удивились тому, что такие ситуации действительно происходят.
"Просто объясните мне, пожалуйста, почему вообще и как может случиться такое, что отец не забирает из роддома своих детей? Я искренне не понимаю. Мне, может, сильно повезло с папой и мужем, не знаю. Просто это настолько непонятно для меня", – высказалась пользователь.
В итоге автор публикации создала чат в мессенджере, в котором появились рубрики по городам – их больше 60, и состоит в нем свыше 5,8 тысячи участниц. В переписке женщины не только делятся своим опытом и предлагают друг другу помощь, но и заводят знакомства и договариваются о встречах.
В папке каждого из городов сотни сообщений, и в каждой из них женщины предлагают различную помощь, делятся своими рассказами и поддерживают друг друга, давая советы.
Публикацию с предложением помощи женщинам из столицы сделала и многодетная мама Мария. Она рассказала Москве 24, что добро всегда возвращается добром.
"Я очень часто поступаю по зову сердца и вообще я человек верующий. Я считаю, что нам принадлежит только то, что мы отдаем другим людям. У меня есть внутреннее убеждение в том, что, когда я помогаю кому-то, делюсь кем-то заботой, я таким образом создаю какой-то невидимый вклад для будущего своих детей. У меня семеро деток. И если вдруг меня не станет, я буду знать, что им обязательно кто-то тоже поможет, потому что добро всегда возвращается", – отметила женщина.
По словам Марии, переживания по поводу того, что можно не найти общий язык с человеком или столкнуться с трудностями, изначально были.
Другая девушка, москвичка Юлия, которая также опубликовала в своем аккаунте аналогичный пост, в разговоре с Москвой 24 отметила, что "многим просто неловко просить о помощи, особенно в такой личный момент".
"Я больше чем уверена, что многие будут стесняться. У них есть страх быть осужденной или показаться "слабой", если попросить о поддержке. А ведь именно перед родами и после женщина особенно уязвима – и физически, и эмоционально. Это состояние часто мешает попросить о помощи, даже когда она действительно нужна", – поделилась она.
Причиной публикации Юлии стало то, что ее подруга столкнулась с послеродовой депрессией, находясь в другом городе.
"Я не могу быть рядом. Поэтому, если смогу помочь хотя бы одной маме здесь, в своем городе, для меня это будет самое большое удовольствие и радость", – заключила автор.
Помимо этого, некоторые женщины даже предлагают провести бесплатные фотосессии для мамы и ее ребенка в момент выписки.
"В уязвимом состоянии"
Кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина в разговоре с Москвой 24 отметила, что момент выхода из роддома сопряжен с целой гаммой сложных переживаний. Если женщина оказывается одна, то может столкнуться с острым чувством одиночества и ненужности, даже если родственники просто заняты и не смогли приехать. Это состояние усугубляется двойной ответственностью – не только за себя, но и за новорожденного.
"Внутренний коктейль из беспомощности, жалости к себе и тревоги часто перерастает в злость, которая становится топливом для режима выживания. Эти эмоции мамы напрямую считываются ребенком в перинатальном возрасте. Как подтверждают специалисты, у младенца формируется базовое чувство незащищенности, а потребность в безопасности для него фундаментальна. Поэтому женщине в этом уязвимом состоянии, когда она только учится быть матерью, критически важна внешняя опора", – объяснила специалист.
По словам психолога, на сегодняшний день, когда стереотип о несуществующей женской дружбе теряет актуальность, поддержка между женщинами становится мощной силой.
"Пройдя через испытания, многие осознали, что могут и должны помогать друг другу, создавая сообщество. Эта миссия позволяет научиться искать опору в себе и, что самое важное, дарить чувство защищенности детям. Все чаще женщине нужна женщина", – подчеркнула психолог.
Однако первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло высказал мнение, что необходимо с осторожностью относиться к таким предложениям.
"Современная реальность такова, что ко многим инициативам мы вынуждены относиться с изрядной долей подозрения. Когда незнакомец предлагает помощь по телефону или сулит выгоду, в большинстве случаев это оказывается мошенничеством", – сказал он в беседе с Москвой 24.
Тем не менее, по мнению эксперта, полностью закрываться от людей тоже нельзя – важно сохранять в себе веру в добро и оставлять место для искренних поступков.
"Однако нельзя игнорировать и тот факт, что мошенническая мысль сегодня проникает в самые неожиданные сферы", – добавил он.
Таким образом, ключевой момент заключается в необходимости сохранять разумную бдительность. Поддерживая саму идею взаимопомощи, важно убедиться, что она не окажется связана с какими-то неблаговидными или преступными схемами, чтобы не оказаться в роли жертвы, заключил Пожигайло.