Психолог Сурина поддержала тренд на встречу одиноких мам из роддома

Россиянки создали чат, в котором предлагают помощь одиноким молодым мамам: на безвозмездной основе их обещают встретить из роддома и помочь в бытовых делах. Почему появляются такие предложения и что стоит за этим трендом, расскажет Москва 24.

"Для меня это радость"

Россиянки начали массово предлагать в соцсетях свою помощь при выписке из роддома: забрать молодых мам, довезти их до дома и даже первое время помогать с новорожденным. Все началось с поста в одной из соцсетей: там пользователь Анастасия поделилась своей историей, что и стало отправной точкой.

"Когда-то я лежала в роддоме с моими двойняшками, в нашей палате были еще одни двойняшки, маму которых по скорой увезли после родов в другую больницу. И я осталась в палате одна с четырьмя детьми. Шапочки, подгузники, внимание и заботу мне пришлось умножить тогда в четыре раза. Их мамочка забрала их уже позже", – рассказала автор поста.





Анастасия автор поста И еще одна девушка родила малышку сильно раньше срока и пробыла в роддоме 4 месяца. А вот ее с недоношенным еще малышом папа отказался встречать из роддома. В то время я со своими двойняшками была уже дома, и, узнав это, оставила их на пару часов с бабушками и няней и в минус 35 поехала встречать ее с малышкой, которой еще нужно было супербережное отношение.

Пост стал ответом на публикацию жительницы Анапы, которая также рассказала о решении помочь молодой матери и довезти их с ребенком до дома. В итоге запись Анастасии вызвала широкий отклик, набрав более 6 000 комментариев, где пользователи не только предлагают свою помощь, но и делятся личными историями.

"Вспоминаю, как я ревела, потому что встретить было некому... Родители на карантине, папа в реанимации с ковидом. Муж наелся груш и свалил в закат за полгода до рождения дочки. В городе ни единого родственника. Единственное – подруга довезла с малышом от роддома до дома. А до и после – все одна", – рассказала одна из них.

Некоторые удивились тому, что такие ситуации действительно происходят.

"Просто объясните мне, пожалуйста, почему вообще и как может случиться такое, что отец не забирает из роддома своих детей? Я искренне не понимаю. Мне, может, сильно повезло с папой и мужем, не знаю. Просто это настолько непонятно для меня", – высказалась пользователь.

В итоге автор публикации создала чат в мессенджере, в котором появились рубрики по городам – их больше 60, и состоит в нем свыше 5,8 тысячи участниц. В переписке женщины не только делятся своим опытом и предлагают друг другу помощь, но и заводят знакомства и договариваются о встречах.



Елена участница чата Могу помочь по дому, приготовить, посидеть с малышом, отвезти, поговорить, обнять. Если вы сейчас в роддоме – с меня вкусняшки. Смогу встретить с цветами и доставить домой. У меня есть сын 2,5 года, подскажу и помогу с ребенком, если необходимо.

В папке каждого из городов сотни сообщений, и в каждой из них женщины предлагают различную помощь, делятся своими рассказами и поддерживают друг друга, давая советы.

Публикацию с предложением помощи женщинам из столицы сделала и многодетная мама Мария. Она рассказала Москве 24, что добро всегда возвращается добром.

"Я очень часто поступаю по зову сердца и вообще я человек верующий. Я считаю, что нам принадлежит только то, что мы отдаем другим людям. У меня есть внутреннее убеждение в том, что, когда я помогаю кому-то, делюсь кем-то заботой, я таким образом создаю какой-то невидимый вклад для будущего своих детей. У меня семеро деток. И если вдруг меня не станет, я буду знать, что им обязательно кто-то тоже поможет, потому что добро всегда возвращается", – отметила женщина.

По словам Марии, переживания по поводу того, что можно не найти общий язык с человеком или столкнуться с трудностями, изначально были.





Мария автор поста Но для благого дела всегда найдутся средства, силы, найдется возможность. Главное, обозначить, что я готова сделать это доброе дело.

Другая девушка, москвичка Юлия, которая также опубликовала в своем аккаунте аналогичный пост, в разговоре с Москвой 24 отметила, что "многим просто неловко просить о помощи, особенно в такой личный момент".

"Я больше чем уверена, что многие будут стесняться. У них есть страх быть осужденной или показаться "слабой", если попросить о поддержке. А ведь именно перед родами и после женщина особенно уязвима – и физически, и эмоционально. Это состояние часто мешает попросить о помощи, даже когда она действительно нужна", – поделилась она.





Юлия автор поста Я очень надеюсь, что, если кому-то все же понадобится поддержка, они смогут отбросить все страхи и написать мне. Потому что просить о помощи – это не стыдно, это по-настоящему смело.

Причиной публикации Юлии стало то, что ее подруга столкнулась с послеродовой депрессией, находясь в другом городе.

"Я не могу быть рядом. Поэтому, если смогу помочь хотя бы одной маме здесь, в своем городе, для меня это будет самое большое удовольствие и радость", – заключила автор.

Помимо этого, некоторые женщины даже предлагают провести бесплатные фотосессии для мамы и ее ребенка в момент выписки.

"В уязвимом состоянии"

Кризисный психолог, НЛП-терапевт Ангелина Сурина в разговоре с Москвой 24 отметила, что момент выхода из роддома сопряжен с целой гаммой сложных переживаний. Если женщина оказывается одна, то может столкнуться с острым чувством одиночества и ненужности, даже если родственники просто заняты и не смогли приехать. Это состояние усугубляется двойной ответственностью – не только за себя, но и за новорожденного.

"Внутренний коктейль из беспомощности, жалости к себе и тревоги часто перерастает в злость, которая становится топливом для режима выживания. Эти эмоции мамы напрямую считываются ребенком в перинатальном возрасте. Как подтверждают специалисты, у младенца формируется базовое чувство незащищенности, а потребность в безопасности для него фундаментальна. Поэтому женщине в этом уязвимом состоянии, когда она только учится быть матерью, критически важна внешняя опора", – объяснила специалист.





Ангелина Сурина кризисный психолог, НЛП-терапевт Без нее высок риск погружения в затяжную послеродовую депрессию с убежденностью "мы никому не нужны". Это трагично и для ребенка, которому с рождения может передаваться установка на отверженность, и для матери, которой из-за собственной беспомощности будет сложно выстроить здоровые отношения с малышом.

По словам психолога, на сегодняшний день, когда стереотип о несуществующей женской дружбе теряет актуальность, поддержка между женщинами становится мощной силой.

"Пройдя через испытания, многие осознали, что могут и должны помогать друг другу, создавая сообщество. Эта миссия позволяет научиться искать опору в себе и, что самое важное, дарить чувство защищенности детям. Все чаще женщине нужна женщина", – подчеркнула психолог.

Однако первый зампред комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии Павел Пожигайло высказал мнение, что необходимо с осторожностью относиться к таким предложениям.

"Современная реальность такова, что ко многим инициативам мы вынуждены относиться с изрядной долей подозрения. Когда незнакомец предлагает помощь по телефону или сулит выгоду, в большинстве случаев это оказывается мошенничеством", – сказал он в беседе с Москвой 24.

Тем не менее, по мнению эксперта, полностью закрываться от людей тоже нельзя – важно сохранять в себе веру в добро и оставлять место для искренних поступков.





Павел Пожигайло первый зампред комиссии ОП РФ по демографии Если говорить о помощи одиноким матерям, то подобные инициативы, исходящие от обычных женщин – возможно, самих жен и матерей, – часто рождаются из чистого чувства сострадания и желания поддержать. В таком явлении самом по себе нет ничего плохого. Более того, если эта помощь искренняя и исходит также от проверенных организаций или фондов с устойчивой репутацией, ее можно и нужно приветствовать.

"Однако нельзя игнорировать и тот факт, что мошенническая мысль сегодня проникает в самые неожиданные сферы", – добавил он.

Таким образом, ключевой момент заключается в необходимости сохранять разумную бдительность. Поддерживая саму идею взаимопомощи, важно убедиться, что она не окажется связана с какими-то неблаговидными или преступными схемами, чтобы не оказаться в роли жертвы, заключил Пожигайло.