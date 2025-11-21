"Московское долголетие" и институт психоанализа запустили совместный проект, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Он посвящен гармоничным отношениям в семье и должен помочь участникам улучшить общение с близкими.

По словам Раковой, задача проекта – помочь людям разных поколений заговорить на одном языке и научиться слушать друг друга. Курс состоит из трех модулей. На занятиях москвичи старшего поколения научатся достигать взаимопонимания с близкими и эффективно доносить мысли.

