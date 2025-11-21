Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 11:00

Общество

"Московское долголетие" и институт психоанализа запустили совместный проект

"Московское долголетие" и институт психоанализа запустили совместный проект

"Утро": москвичам рассказали о погоде 21 ноября

"Новости дня": в России установили минимальной размер оплаты труда

В Госдуме подготовили законопроект, который поможет защитить детей от буллинга

"Утро": атмосферное давление в Москве составит 744 мм ртутного столба 21 ноября

Россиянам рассказали, кто сможет рассчитывать на 13-ю зарплату

Все вывески в России должны быть переведены на русский язык к 1 марта 2026 года

Минтруд обновит перечень запрещенных работ для несовершеннолетних

Россиянам рассказали, что маленькие животные полезны для детей

Новости регионов: Федор Конюхов проживет 4 месяца на станции в Антарктиде

"Московское долголетие" и институт психоанализа запустили совместный проект, рассказала заммэра Анастасия Ракова. Он посвящен гармоничным отношениям в семье и должен помочь участникам улучшить общение с близкими.

По словам Раковой, задача проекта – помочь людям разных поколений заговорить на одном языке и научиться слушать друг друга. Курс состоит из трех модулей. На занятиях москвичи старшего поколения научатся достигать взаимопонимания с близкими и эффективно доносить мысли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
обществогородвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Какие преимущества есть у работы на пенсии?

Отсрочив получение страховой пенсии на 10 лет, можно увеличить выплаты

Пенсионер может взять двухнедельный отпуск за свой счет, независимо от согласия работодателя

Читать
закрыть

Почему маркетплейсам хотят запретить предоставлять прямые скидки?

Связывание скидки и цены товара с конкретным платежным инструментом введет людей в заблуждение

Эксперты уверены: инициатива даст банкам возможность зарабатывать на платежных услугах

Читать
закрыть

Как мир отреагировал на план Трампа по урегулированию ситуации на Украине?

Зеленский, получивший план от американской делегации, занял сдержанную позицию

Песков заявил, что Москве не сообщали о согласии Зеленского вести переговоры по плану США

Читать
закрыть

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика