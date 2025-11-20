Экспедиция Федора Конюхова посетила российскую станцию "Беллинсгаузен" в Антарктиде

Экспедиция известного путешественника Федора Конюхова посетила российскую антарктическую станцию "Беллинсгаузен", где в настоящее время проходит юбилейная 70-я Российская антарктическая экспедиция.

Начальник станции лично встретил гостей и рассказал о трудностях зимовки и текущих научных проектах. Конюхов поделился планами по созданию собственной полярной станции на острове Смоленск, которая будет специализироваться на исследованиях микропластика.

