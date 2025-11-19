Температура в Москве опустилась на 10 градусов за сутки

В Москве температура за сутки опустилась почти на 10 градусов. После аномального тепла в столицу вернулись морозы, и до 21 ноября действует официальное предупреждение Гидрометцентра о гололедице.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок на летней резине, а владельцам машин с зимней стоит сохранять повышенную осторожность. По прогнозам синоптиков, осадков в ближайшие дни не ожидается, однако гололедица сохранится до выходных.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.