19 ноября, 17:15Общество
Температура в Москве опустилась на 10 градусов за сутки
В Москве температура за сутки опустилась почти на 10 градусов. После аномального тепла в столицу вернулись морозы, и до 21 ноября действует официальное предупреждение Гидрометцентра о гололедице.
Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок на летней резине, а владельцам машин с зимней стоит сохранять повышенную осторожность. По прогнозам синоптиков, осадков в ближайшие дни не ожидается, однако гололедица сохранится до выходных.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.