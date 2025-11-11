В Москве создана единая экосистема разработки новых медицинских решений. При поддержке города строят заводы по производству лекарств и медизделий, параллельно формируют инфраструктуру для внедрения инноваций.

Программа "Создано московскими врачами" поддерживает разработчиков. Сейчас в столице реализуют 178 исследований. Например, скоро у врачей появится новая технология для восстановления слуха.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.