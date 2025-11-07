07 ноября, 23:00Общество
В России предложили обязать мужчин оплачивать домашний труд женщин
Общественные деятели предлагают обязать российских мужчин платить за домашний труд женщин.
Практикующий психолог, политический консультант и общественный деятель Александра Миллер заявила, что благодаря такой инициативе будет меньше разводов и больше счастливых детей, которые смогут видеть, что мама и папа живут не как соседи, и что у них счастливая и любящая семья.
