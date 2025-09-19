Форма поиска по сайту

19 сентября, 07:15

Общество

Психологи описали типичного покупателя кладовки в Москве за 17 млн рублей

Психологи описали типичного покупателя кладовки в Москве за 17 млн рублей

Психологи описали типичного покупателя кладовки в Москве за 17 миллионов рублей. Такие помещения сейчас предлагают в элитных столичных новостройках, где сама квартира стоит 200–700 миллионов или даже 2 миллиарда рублей.

По мнению специалистов, обычно такие кладовки приобретают состоятельные мужчины, семьянины в возрасте от 40 до 65 лет. Такие покупатели отличаются решительностью, но иногда бывают вспыльчивыми.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

