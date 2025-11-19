Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

19 ноября, 14:30

Город

Московские кондитеры выпустят 4,6 млн сладких подарков к Новогому году

Московские кондитеры выпустят 4,6 млн сладких подарков к Новогому году

Холода вернулись в Москву после рекордного тепла

Презентация костюмов спектакля "К Звездам! Миссия: Снеговики в космосе" прошла в Москве

Наталья Сергунина: по всей столице будет работать 26 катков "Московских сезонов"

Презентация костюмов новогодней киноелки прошла на "Мосфильме"

Пожар произошел в отеле на Самарской улице в центре Москвы

Дорожные патрули ЦОДД в Москве перешли на круглосуточный режим работы

Собянин: цифровому ассистенту московского транспорта исполнилось 5 лет

"Атмосфера": минус 1 градус ожидается в Москве вечером 19 ноября

Москвичи могут записаться на бесплатные занятия по роллер-спорту и воркауту

Московские кондитеры к Новому году выпустят 4,6 миллиона сладких подарков. Наборы конфет традиционно пользуются высоким спросом у горожан в праздничный сезон.

На фабрике "Красный Октябрь" подготовили свыше 55 видов подарочных наборов. В ассортименте конфеты "Аленка", "Мишка косолапый", "Красная шапочка" и "Кара-Кум". Эти сладости входят в состав каждого новогоднего подарка.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городедавидеоРоман Карлов

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика