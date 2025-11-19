19 ноября, 14:30Город
Московские кондитеры выпустят 4,6 млн сладких подарков к Новогому году
Московские кондитеры к Новому году выпустят 4,6 миллиона сладких подарков. Наборы конфет традиционно пользуются высоким спросом у горожан в праздничный сезон.
На фабрике "Красный Октябрь" подготовили свыше 55 видов подарочных наборов. В ассортименте конфеты "Аленка", "Мишка косолапый", "Красная шапочка" и "Кара-Кум". Эти сладости входят в состав каждого новогоднего подарка.
