18 ноября, 19:15

Происшествия

Пожар произошел в многоквартирном доме на Днепропетровской улице

Пожар произошел в многоквартирном доме на Днепропетровской улице в столичном районе Чертаново. Возгорание возникло в квартире, расположенной на девятом этаже. Как установили специалисты, причиной пожара стал электросамокат.

На место происшествия оперативно прибыли несколько расчетов пожарной охраны и сотрудники полиции. По предварительной информации, двое жильцов квартиры, где произошло возгорание, смогли самостоятельно эвакуироваться до приезда спасательных подразделений.

