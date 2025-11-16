Форма поиска по сайту

16 ноября, 11:18

Происшествия

ДТП произошло в районе Ленинградского шоссе на МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария произошла в районе Ленинградского шоссе на внешней стороне 76-го километра Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД). Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

При этом из-за аварии движение транспорта было затруднено на 2,5 километра.

Ранее автомобиль упал с 3-го этажа паркинга на юге Москвы. По предварительным данным, машина пробила ограждение и рухнула на улице Газопровод.

Выяснилось, что водитель перепутал педали газа и тормоза. В салоне авто находились два человека. Как сообщили в столичном главке МВД России, в результате никто не пострадал.

Легковушка и такси столкнулись на Варшавском шоссе

Читайте также


происшествияДТПгород

