Пожар ликвидировали на стройке элитного ЖК в центре Москвы

Пожар ликвидирован на строительной площадке элитного жилого комплекса в Соймоновском проезде рядом с Пречистенской набережной в Москве. В тушении были задействованы 80 спасателей.

По предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. Огромные клубы дыма от пожара были заметны в центральных районах столицы, и многие жители успели заснять задымление на видео.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.