Пожар в жилом доме в Оренбурге локализован

Фото: телеграм-канал "МЧС Оренбургской области"

Пожар на кровле жилого дома в Оренбурге локализован на площади 1 400 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Силы и средства для борьбы в возгоранием увеличены до 85 специалистов и 32 единиц техники. По последней информации, из дома были спасены пять человек, один получил травмы.

Также в ведомстве подчеркнули, что для жильцов дома были развернуты три пункта временного размещения на 250 человек.

Региональная прокуратура начала проверку по факту пожара в жилом доме.

О ЧП в Оренбурге стало известно вечером в среду, 12 ноября. Изначально площадь пожара была 1 000 квадратных метров, однако позже увеличилась до 1400. Всего из здания были эвакуированы 220 человек, из них 48 детей.