Кровля жилого дома загорелась в Оренбурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.

Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 220 человек, из них 48 детей. Один человек получил травмы.

В ликвидации возгорания задействованы 56 специалистов и 22 единицы техники.

Ранее пожар произошел в частном жилом доме, расположенном в Филимоновском районе Москвы. Для его ликвидации были привлечены 30 сотрудников МЧС и 7 единиц техники столичного пожарно-спасательного гарнизона.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Москве, никто из местных жителей при пожаре не пострадал.