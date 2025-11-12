12 ноября, 23:22Происшествия
Кровля жилого дома загорелась в Оренбурге
Фото: телеграм-канал SHOT
Кровля жилого дома загорелась в Оренбурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ по региону.
Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров. Из здания были эвакуированы 220 человек, из них 48 детей. Один человек получил травмы.
В ликвидации возгорания задействованы 56 специалистов и 22 единицы техники.
Ранее пожар произошел в частном жилом доме, расположенном в Филимоновском районе Москвы. Для его ликвидации были привлечены 30 сотрудников МЧС и 7 единиц техники столичного пожарно-спасательного гарнизона.
Как сообщили в пресс-службе МЧС по Москве, никто из местных жителей при пожаре не пострадал.