12 ноября, 04:56

Происшествия

Пожар возник в административном здании Новосибирска

Фото: пресс-служба МЧС по Новосибирской области

Пожар возник в административном многоэтажном здании в Новосибирске. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по области.

По предварительной информации, огонь вспыхнул на третьем этаже здания. Площадь возгорания составляет одну тысячу квадратных метров.

На месте происшествия работают несколько пожарных расчетов. В ведомстве отметили, что дополнительные детали о возгорании уточняются.

Ранее спасатели эвакуировали двух человек во время пожара в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве. Согласно информации МЧС, огонь возник в одной из квартир на седьмом этаже многоэтажного дома. До прибытия пожарных здание самостоятельно смогли покинуть 10 человек.

происшествияпожаррегионы

