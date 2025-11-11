Два человека спасены при пожаре в доме на Ленинском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Два человека спасены при пожаре в жилом доме на Ленинском проспекте в Москве, сообщила пресс-служба столичного управления МЧС России.

По данным ведомства, в одной из квартир на 7-м этаже многоэтажки загорелись личные вещи. До прибытия спасателей здание самостоятельно покинули 10 человек.

В настоящее время возгорание локализовано. На месте ЧП работают 34 сотрудника и 9 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее на территории строящегося ЖК на Осташковской улице загорелись стройматериалы. Для тушения огня привлекли 28 человек и 8 единиц спецтхеники. Спустя время пожар ликвидировали, никто не пострадал. В связи с возгоранием также перекрывали движение на Тайнинской улице в районе дома № 5.