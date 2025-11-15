Новости мира: сотни палаточных лагерей беженцев затоплены в секторе Газа

Сотни палаточных лагерей беженцев затоплены в секторе Газа. Из-за долгих проливных осадков ливневая канализация оказалась забита. Сточные воды смешались с дождевой водой. Тысячи семей вынуждены жить в насквозь мокрых палатках. Многие пытаются искать новые убежища. В ВОЗ заявляют, что из-за перенаселенности и повреждения инфраструктуры водоснабжения катастрофа общественного здравоохранения неизбежна. Организация гражданской обороны предупредила, что не сможет оказать помощь нуждающимся из-за нехватки оборудования. Людей призывают своими силами копать траншеи для стока воды.

Новые беспорядки произошли в Баглажеш. На этот раз люди недовольны нововведениями в политике страны, которые отменяют все культурными мероприятия. Из-за этого многие лишились работы. Для разгона толпы полиция применяет электрошокеры и водометы. Ранее на улицы вышли учителя, которых не устраивает уровень зарплаты . Позже в правительстве объявили о повышении окладов, однако педагоги сочли его недостаточным. Масштабные протесты в Бангладеш начались в прошлом году со студенческих акций, которые вспыхнули на фоне высокой безработицы. Все это привело к большому количеству жертв, а также смене власти и отставке премьер-министра.

