16 ноября, 14:48

Политика

Глава Минобороны Израиля исключил создание палестинского государства

Фото: ТАСС/EPA/CLEMENS BILAN

Палестинское государство не будет создано, а сектор Газа окажется демилитаризован. Об этом заявил глава Минобороны Израиля Исраэль Кац в соцсети Х.

"Движение ХАМАС будет разоружено <...> международными силами или силами Армии обороны Израиля", – указал он.

В ночь на 9 октября Израиль и ХАМАС договорились о выполнении первых пунктов мирного соглашения. В его рамках палестинская сторона обязалась освободить всех удерживаемых лиц, а Израиль – отвести свои войска на заранее определенные позиции.

Спустя несколько дней президент США Дональд Трамп заявил о завершении конфликта в секторе Газа и назвав свою роль в мирном процессе большой честью. Официальная церемония подписания документов состоялась в Египте.

При этом ХАМАС выдвинул требование, чтобы Тель-Авив взял на себя финансовые обязательства по восстановлению Газы, сославшись на ответственность Израиля за причиненные разрушения. Однако позднее СМИ писали о том, что арабские страны отказались восстанавливать сектор Газа на условиях США.

Новости мира: Израиль ударил по центру сектора Газа

Сюжет: Обострение палестино-израильского конфликта
политиказа рубежом

