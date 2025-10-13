Трамп объявил о завершении конфликта в секторе Газа

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт в секторе Газа завершен. Об этом он сообщил журналистам перед вылетом на Ближний Восток.

Американский лидер добавил, что для него было большой честью стать вовлеченным в мирный процесс в этом регионе.

"Для меня большая честь быть частью этого. Мы потрясающе проведем время – это будет нечто, чего никогда раньше не происходило", – приводит РИА Новости слова президента.

Глава Белого дома отметил, что новая администрация в секторе Газа приступит к работе очень быстро. Он также вновь заявил, что без атаки США на Иран над сделкой по Газе "висела бы очень темная туча" из-за якобы наличия ядерного оружия у Тегерана.

Израиль и ХАМАС договорились о первых пунктах мирного плана по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке в ночь на 9 октября. В рамках сделки ХАМАС должен освободить всех заложников, а Израилю необходимо вывести свои войска на согласованную линию.

В день освобождения заложников, 13 октября, в египетском городе Шарм-эш-Шейхе состоится "саммит мира", созываемый в связи с заключением соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Председателями встречи станут лидер Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси и Трамп.