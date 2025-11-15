Форма поиска по сайту

15 ноября, 08:00

Спорт

В Якутии моржи приняли участие в соревнованиях по зимнему плаванию при 30 градусах мороза

В Якутии 19 моржей-экстремалов в 30-градусный мороз приняли участие в соревнованиях по зимнему плаванию. Длина дорожки в импровизированном ледяном бассейне составляла 12,5 метра, а самые выносливые пловцы преодолели до 50 метров, демонстрируя различные стили – баттерфляй, кроль и брасс.

Несмотря на мороз, температура воды в реке Лене была равна 0. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

