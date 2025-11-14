Форма поиска по сайту

14 ноября, 17:30

Телезритель Москвы 24 показал свою тренировку по плаванию

Москвичи могут бесплатно заниматься спортом в каждом районе города и делиться своими достижениями. Зритель телеканала Москва 24 показал свои занятия плаванием.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

