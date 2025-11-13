Форма поиска по сайту

13 ноября, 23:00

Спорт

Телезрители могут делиться своими спортивными достижениями с городом

Москвичи активно присылают свои спортивные видео в эфир телеканала. Телезрительница Екатерина за год регулярных тренировок смогла сбросить 22 килограмма. Девушка призналась, что готовится к возвращению жениха из армии и хочет порадовать его своим преображением.

Все желающие могут прислать горизонтальные видео своих тренировок на номер 8 (926) 266-24-24. Самые активные участники в конце месяца получат специальные призы от телеканала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Дарья Крамарова

