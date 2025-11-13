Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 ноября, 15:15

Спорт

Зрители Москвы 24 поделились кадрами со спортивной тренировки на ВДНХ

Зрители Москвы 24 поделились кадрами со спортивной тренировки на ВДНХ

Москвичка показала, как проходит ее занятие в тренажерном зале

Москвичи могут посетить бесплатные тренировки по командным видам спорта

Записаться на занятия по футболу и волейболу можно на сайте Московского спорта

Столичный департамент спорта организовал занятия футболом и волейболом

Москвичей пригласили на бесплатные тренировки по командными видам спорта

Корреспондент Москвы 24 показал свою тренировку в зале

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по командным видам спорта

Сборная России по футболу продлила серию матчей без поражений до 22 игр

Занятия по фитнесу пройдут 13 ноября на дворовых площадках столицы

Телеканал Москва 24 предлагает зрителям делиться своими спортивными достижениями со всем городом. Для этого нужно прислать горизонтальные видео с тренировок.

Например, зрители показали, как проходят занятия проекта "Мой спортивный район" на ВДНХ.

Видео принимаются в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика