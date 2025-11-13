13 ноября, 15:15Спорт
Зрители Москвы 24 поделились кадрами со спортивной тренировки на ВДНХ
Телеканал Москва 24 предлагает зрителям делиться своими спортивными достижениями со всем городом. Для этого нужно прислать горизонтальные видео с тренировок.
Например, зрители показали, как проходят занятия проекта "Мой спортивный район" на ВДНХ.
Видео принимаются в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.
