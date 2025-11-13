Первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике пройдут в столице 17–18 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице 17–18 ноября пройдут первенство и чемпионат России по воздушной гимнастике. Соревнования запланированы в Академии спорта "Динамо", сообщила пресс-служба Национальной федерации воздушной гимнастики и пилонного спорта.

За звание сильнейших во всех возрастных категориях поборются свыше 460 спортсменов из более чем 30 регионов страны. Среди участников – 300 юных гимнастов до 17 лет, выступающих в первенстве, и 60 взрослых атлетов, соревнующихся в чемпионате.

Как уточнили в пресс-службе, это первые соревнования такого уровня, проведение которых стало возможно после официального признания воздушной гимнастики видом спорта в России.

Помимо состязаний, в программу войдут торжественные церемонии открытия и награждения, образовательные сессии и мастер-классы, выступления и гала-показ.

Ранее сообщалось, что Московский марафон в 2026 году пройдет 19–20 сентября. Полумарафон состоится 25–26 апреля, а 16 мая бегунов ждет эстафета по Садовому кольцу. Большой фестиваль бега запланирован на 22 августа.