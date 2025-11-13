Занятия по фитнесу пройдут 13 ноября на дворовых площадках столицы

Бесплатные тренировки в рамках проекта "Мой спортивный район" проходят в Москве круглый год. В 19:00 13 ноября на дворовых и парковых площадках стартуют занятия по фитнесу, где можно укрепить здоровье и развить физические качества. Опытные тренеры подбирают упражнения с учетом подготовки участников.

В это же время в павильоне на ВДНХ пройдет занятие по растяжке, а в 19:30 в спорткомплексе "Лужники" состоится беговая тренировка с интервальными и темповыми упражнениями. На все занятия требуется предварительная запись на сайте проекта.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.