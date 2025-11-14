14 ноября, 13:30Спорт
Зрительница Москвы 24 показала свою тренировку в зале со штангой
Зрительница Москвы 24 показала свою тренировку в зале со штангой. Вместе с ней свои занятия по зумбе представила корреспондент телеканала Арина Устюкова.
Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов. В описании можно рассказать, как к активности относятся друзья, коллеги или соседи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.