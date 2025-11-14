Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября, 13:30

Спорт

Зрительница Москвы 24 показала свою тренировку в зале со штангой

Зрительница Москвы 24 показала свою тренировку в зале со штангой

Зритель Москвы 24 поделился кадрами с тренировки в зале

Зрители Москвы 24 поделились роликами со своими тренировками

Записаться на бесплатные тренировки в столице могут москвичи любого возраста

Бразильский нападающий ЦСКА стал претендентом на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по 70 видам спорта

Телезрители делятся успехами в фитнесе и единоборствах

Телезрители могут делиться своими спортивными достижениями с городом

Москвичи могут делиться спортивными достижениями в эфире телеканала

Москвичи могут бесплатно заниматься командными видами спорта

Зрительница Москвы 24 показала свою тренировку в зале со штангой. Вместе с ней свои занятия по зумбе представила корреспондент телеканала Арина Устюкова.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов. В описании можно рассказать, как к активности относятся друзья, коллеги или соседи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
спортгородвидеоМария Рыбакова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика