13 ноября, 08:00

Сборная России по футболу продлила серию матчей без поражений до 22 игр

Сборная России по футболу продлила серию матчей без поражений до 22 игр. Накануне команда провела товарищескую встречу с Перу, сыграв вничью – 1:1. Россияне открыли счет еще в самом начале матча. Забитым мячом отметился Александр Головин с передачи Алексея Миранчука.

Финал чемпионата Европы по футболу 2028 года пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. 51 встреча чемпионата пройдет на 9 стадионах в 8 городах Великобритании и Ирландии. Первая игра группы А состоится в Кардиффе 9 июня.

Вратарь футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев пока не хочет становится тренером. Так он ответил на вопрос журналистов о возможной роли наставника в своей команде. Профессиональную карьеру он не заканчивает, но как она будет складываться, все узнают через полгода, заявил спортсмен на пресс-конференции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

