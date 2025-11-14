Спортсмен прислал видео со своими тренировками в эфир телеканала Москва 24

Форма поиска по сайту

14 ноября

Спорт

Телеканал Москва 24 продолжает принимать видео со спортивными достижениями. Например, недавно Размик Хачатрян прислал свои тренировки. Он уже 18 лет совершенствует мастерство, имеет разряд КМС по армейскому рукопашному бою, владеет самбо и смешанными единоборствами.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

