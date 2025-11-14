14 ноября, 23:00Спорт
Бесплатные тренировки по гимнастике проходят в Москве
В Москве доступны бесплатные тренировки по гимнастике для жителей всех возрастов. Занятия проходят в спортивных комплексах города, таких как "Одиссей", где профессиональные инструкторы помогают освоить базовые упражнения.
Участники занимаются упражнениями со шведской стенкой, гирями и другим спортивным инвентарем. Записаться на тренировки можно через официальные порталы спортивных учреждений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.