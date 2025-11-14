Форма поиска по сайту

14 ноября, 23:00

Спорт

Бесплатные тренировки по гимнастике проходят в Москве

Бесплатные тренировки по гимнастике проходят в Москве

В Москве доступны бесплатные тренировки по гимнастике для жителей всех возрастов. Занятия проходят в спортивных комплексах города, таких как "Одиссей", где профессиональные инструкторы помогают освоить базовые упражнения.

Участники занимаются упражнениями со шведской стенкой, гирями и другим спортивным инвентарем. Записаться на тренировки можно через официальные порталы спортивных учреждений.

Дарья Крамарова

