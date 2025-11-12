Форма поиска по сайту

12 ноября, 23:45

Спорт

Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу организовали на ВДНХ

Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу организовали на ВДНХ

На ВДНХ в павильоне "Физкультура и спорт" регулярно проходят бесплатные занятия по танцевальному фитнесу. Тренировки развивают ловкость, координацию и выносливость, сочетая кардионагрузку с функциональными упражнениями.

Занятия проводятся пять раз в неделю в просторном зале – единственной крытой локации проекта "Мой спортивный район". Тренировки длятся один час и подходят для людей с разным уровнем подготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

