Бесплатные тренировки по танцевальному фитнесу организовали на ВДНХ

На ВДНХ в павильоне "Физкультура и спорт" регулярно проходят бесплатные занятия по танцевальному фитнесу. Тренировки развивают ловкость, координацию и выносливость, сочетая кардионагрузку с функциональными упражнениями.

Занятия проводятся пять раз в неделю в просторном зале – единственной крытой локации проекта "Мой спортивный район". Тренировки длятся один час и подходят для людей с разным уровнем подготовки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.