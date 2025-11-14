Житель Москвы показал свою тренировку в танцевальном стиле

Москвич Александр показал тренировку в танцевальном стиле. Свои спортивные достижения также представили ведущие и корреспонденты телеканала Москва 24.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

В описании можно рассказать, как к активности относятся друзья, коллеги или соседи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.