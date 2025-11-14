Форма поиска по сайту

14 ноября, 16:30

Спорт

Житель Москвы показал свою тренировку в танцевальном стиле

Житель Москвы показал свою тренировку в танцевальном стиле

Корреспондент Москвы 24 показала свою тренировку по волейболу

Зрительница Москвы 24 показала свою тренировку в зале со штангой

Зритель Москвы 24 поделился кадрами с тренировки в зале

Зрители Москвы 24 поделились роликами со своими тренировками

Записаться на бесплатные тренировки в столице могут москвичи любого возраста

Бразильский нападающий ЦСКА стал претендентом на премию ФИФА имени Ференца Пушкаша

Москвичам напомнили про бесплатные тренировки по 70 видам спорта

Телезрители делятся успехами в фитнесе и единоборствах

Телезрители могут делиться своими спортивными достижениями с городом

Москвич Александр показал тренировку в танцевальном стиле. Свои спортивные достижения также представили ведущие и корреспонденты телеканала Москва 24.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

В описании можно рассказать, как к активности относятся друзья, коллеги или соседи. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

