Кудашов прокомментировал поражение "Динамо" в матче со СКА в КХЛ

8 ноября московское "Динамо" дома уступило СКА из Санкт-Петербурга со счетом 2:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Решающую шайбу за 2,5 минуты до конца забросил защитник "армейцев" Тревор Мерфи, прервав тем самым шестиматчевую победную серию хозяев льда. Как это было, расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.



Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Арена в Петровском парке 8 ноября стала центром притяжения фанатов "Динамо": днем шли битвы на футбольной части стадиона, вечером – на хоккейном. И на команде КХЛ была повышенная ответственность перед своей торсидой, так как в РПЛ подопечные Валерия Карпина сенсационно уступили тольяттинскому "Акрону" 1:2 и тем самым испортили настроение фанатам.

У хоккейного "Динамо" при этом дела шли гораздо лучше по сравнению с футбольными одноклубниками. Перед встречей с петербургским СКА команда Алексея Кудашова шла на серии из шести побед и занимала пятую строчку в таблице Западной конференции с 31-м очком в активе. А вот хоккеисты Игоря Ларионова пока заваливают сезон, и посему шли за пределами зоны плей-офф на девятом месте с 22-мя баллами.

Оппоненты встречались друг с другом совсем недавно: 4 ноября бело-голубые победили красно-синих на выезде 2:1. И первый период тоже дал болельщикам "Динамо" повод для оптимизма. СКА выглядел неплохо, но в атаке не сказать что сильно напряг голкипера хозяев Владислава Подъяпольского. А вот его визави Егор Заврагин в одном конкретном эпизоде увидел шайбу за своей спиной: на 7-й минуте форвард Дилан Сикьюра выкатился из-за ворот на левую штангу и перевел на правую Джордану Уилу. Нападающему оставалось принять и добить, с чем он справился блестяще – 1:0.

А вот во втором периоде то ли у "Динамо" в игре что-то сломалось, то ли СКА в раздевалке проапргейдился, но сценарий матча кардинально поменялся. Из реально опасных моментов у бело-голубых вспоминается разве что один: Максим Комтуа умудрился одним броском потревожить сразу две штанги – от одной шайба отрикошетила в другую.

А вот "армейцы" Санкт-Петербурга починили взаимодействия, благодаря чему шайба задвигалась гораздо быстрее. Да и прицел удалось подправить, доказательством чему – два гола. На 23-й минуте сработало большинство: один из самых результативных защитников КХЛ Тревор Мерфи в большинстве набросил от синей линии, а форвард Джозеф Бландизи подставил клюшку и скорректировал траекторию полета шайбы точно в створ – 1:1. А на 31-й минуте "Динамо" потеряло шайбу при выходе из своей зоны, Михаил Воробьев сделал перевод с левого фланга в центр, и Марат Хайруллин попал под перекладину – 1:2.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Однако третья 20-минутка долгое время шла зеркально: теперь уже хозяева перебрасывали соперника, заставляя Заврагина трудиться в поте лица. Плюс наконец-то сработало большинство: Дилан Сикьюра ушел от опеки в правом круге вбрасывания и закинул шайбу в дальний верхний угол – 2:2.

"Динамо" в целом контролировало игру, и казалось, что встреча закатится в овертайм. Но СКА в ключевой момент достал свое скрытое оружие. Петербуржцы перевели развитие атаки на синюю линию, Егор Савиков отдал на Тревора Мерфи, а канадец со всей силы зарядил в сторону ворот, прошив Подъяпольского – 2:3 за 2,5 минуты до финальной сирены. Интересно, что в прошлой встрече "армейцев" против "Шанхай Дрэгонс" (3:2) победную шайбу тоже оформил Мерфи.

Само собой, после этого Алексей Кудашов поменял вратаря на шестого полевого, но до железобетонного момента довести дело толком не удалось. При этом СКА едва не поразил пустой створ – хоккеисты "Динамо" чудом отбились. Команда Игоря Ларионова реваншировалась за поражение от бело-голубых четырехдневной давности, а вот настроение фанатов москвичей 8 ноября испортилось окончательно.

На пресс-конференции из главного тренера СКА вдруг вырвался футбольный болельщик: Ларионов рвался закончить общение как можно скорее, так как хотелось посмотреть "важные матчи Английской Премьер-лиги". Судя по расписанию, только один – идущий восьмым "Челси" против безнадежного аутсайдера "Вулверхэмптона". Как говорится, о вкусах не спорят.

Тем не менее, на несколько вопросов наставник гостей все же задержался. В частности, Ларионов не стал петь дифирамбы своей команде, отметив, что ранее было упущено слишком много очков.

"Хочу поздравить ребят с хорошей волевой победой. Не хочу говорить много высокопарных слов: это лишь маленький штрих той игры, которую мы хотим видеть. Приятно получать такие маленькие радости, как сегодня. Игра была непростая, против очень сильной команды", – сказал Ларионов.





Игорь Ларионов главный тренер ХК СКА (Санкт-Петербург) Каждый игрок начинает понимать, что хоккей – сложный вид спорта, где помимо атаки, мастерства и таланта существует характер. Это радует, потому что без этого невозможно добиться большого успеха. <...> Говорить долго и много не хочется, это лишь одна игра. Мы слишком много дарили подарков в этом сезоне, хотя еще Рождество не началось.

При этом стоит отметить любопытный момент из внутренней кухни СКА. До игры с "Динамо" клуб официально объявил о переходе из челябинского "Трактора" французского нападающего Пьеррика Дюбе. Ларионов честно признался, что практически не видел этого игрока в деле, да еще и высказывал опасения по поводу его возможного отъезда на зимнюю Олимпиаду в феврале 2026 года. Но Дюбе все равно – в Санкт-Петербурге, что ставит под сомнение авторитет слова Ларионова в Северной столице.

"Я это узнал перед игрой, поэтому пока у меня мало информации. Видел его один раз в матче с нами. Меня беспокоит, что он игрок сборной Франции, а она играет на Олимпиаде. Я озвучил свою озабоченность нашему руководству, но обмен сделан, это факт. Где его вижу, пока не скажу: мне важно посмотреть, что это за игрок. Для меня он пока неизвестный человек. Надеюсь, мы сделаем все возможное, чтобы он почувствовал себя комфортно и развил свои лучшие качества", – подчеркнул главный тренер СКА.



Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

В отличие от Ларионова, главный тренер "Динамо" Алексей Кудашов побеседовал с журналистами максимально коротко. По его мнению, в двух эпизодах бело-голубые привезли голы сами себе.





Алексей Кудашов главный тренер ХК "Динамо" (Москва) Когда-то везет, когда-то нет. В двух голах у нас шайба на крюку, потеря, и шайба в наших воротах. Вот так бы я охарактеризовал сегодняшнюю игру.

Несмотря на победу одних и поражение других, кроме количества набранных очков, в таблице Запада ничего не поменялось. СКА заработал 24 балла, но этого хватило лишь для того, чтобы сравняться с идущим восьмым ЦСКА. Все потому, что команда Игоря Никитина в тот же день разгромила дома новосибирскую "Сибирь" 4:0. "Динамо" московское же упустило шанс обойти в табели о рангах "Динамо" минское, которое на родной арене внезапно проиграло одному из аутсайдеров КХЛ тольяттинской "Ладе" 0:1.

За третьей победой подряд СКА поедет на Восток в гости к одному из лидеров конференции – омскому "Авангарду". Поединок против цепкой дружины Ги Буше состоится 10 ноября. "Динамо" же попытается создать задел для новой победной серии в тот же день в домашнем поединке с "Шанхай Дрэгонс".

