15 ноября, 10:30

Спорт

Корреспондент Москвы 24 показал, как занимается спортом в зале

Телеканал Москва 24 предлагает делиться спортивными достижениями. В эфире уже демонстрируют свои занятия ведущие и корреспонденты, например, Наиль Губаев, который показал кадры занятий в зале.

Чтобы попасть в эфир, нужно прислать горизонтальное видео тренировки в WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) по номеру 8 (926)-266-24-24. Оно должно быть хорошего качества и без посторонних шумов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

спортгородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

