AP: четверо американских правоохранителей получили ранения при перестрелке в Канзасе

Четверо американских правоохранителей получили ранения при перестрелке в Канзасе – СМИ

Фото: depositphotos/zimmytws

Четверо американских правоохранителей получили ранения в результате перестрелки в штате Канзас, США. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на следователей.

Отмечается, что сотрудники офиса шерифа и полицейские прибыли на вызов о домашнем насилии в сельской местности к югу от города Топики, когда в какой-то момент началась стрельба.

Правоохранители были госпитализированы, их состояние оценивается как нестабильное. Подозреваемый в стрельбе скончался от полученных ран.

Ранее в американском городе Уайтстаун застрелили многодетную мать из-за того, что она перепутала адрес дома. Согласно информации СМИ, 32-летняя женщина работала уборщицей. Вместе с мужем она прибыла на работу и попыталась открыть ключом дверь не того дома, где должна была убираться.

В этот момент раздался выстрел. По словам близких, она упала в руки супруга и погибла на месте.

