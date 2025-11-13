01:26Происшествия
Открытое горение в жилом доме в Оренбурге ликвидировано
Фото: телеграм-канал "МЧС Оренбургской области"
Специалисты ликвидировали открытое горение в многоквартирном жилом доме в Оренбурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ.
Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы 85 сотрудников МЧС и 32 единицы техники.
Пожар в жилом доме в Оренбурге произошел вечером в среду, 12 ноября. Изначально площадь возгорания была 1 000 квадратных метров, но вскоре увеличилась до 1400.
Всего из здания были эвакуированы 220 человек, из них 48 детей. По последним данным, специалисты спасли пятерых, один житель дома получил травмы.