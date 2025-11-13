Форма поиска по сайту

Новости

Новости

01:26

Происшествия

Открытое горение в жилом доме в Оренбурге ликвидировано

Фото: телеграм-канал "МЧС Оренбургской области"

Специалисты ликвидировали открытое горение в многоквартирном жилом доме в Оренбурге, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

Площадь пожара составила 1 400 квадратных метров. В тушении возгорания были задействованы 85 сотрудников МЧС и 32 единицы техники.

Пожар в жилом доме в Оренбурге произошел вечером в среду, 12 ноября. Изначально площадь возгорания была 1 000 квадратных метров, но вскоре увеличилась до 1400.

Всего из здания были эвакуированы 220 человек, из них 48 детей. По последним данным, специалисты спасли пятерых, один житель дома получил травмы.

происшествияпожаррегионы

