Акция "Новогодний десант" снова пройдет в столичных больницах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Акция "Новогодний десант" снова пройдет в больницах Москвы, сообщил портал мэра и правительства столицы.

"В канун Нового года огнеборцы вновь перевоплотятся в Дедов Морозов и устроят праздник для ребят, которые в это время оказались в стенах городских лечебных учреждений", – говорится в сообщении.

Акция в городе проходит уже более 5 лет. Спасатели, которые обычно занимаются тушением пожаров, поиском потерявшихся и ликвидацией последствий ДТП, в праздничные дни спускаются с крыш больниц в костюмах Дедов Морозов, чтобы устроить праздник для детей.

Для этого используется альпинистское снаряжение. Также их сопровождают снегурочки, которых поднимают к окнам в люльках пожарных автолестниц.

Отмечается, что все больше людей принимают участие в акции. Раньше она проходила только на территории Морозовской детской больницы, но в прошлом году охватила 8 столичных медучреждений. Это доказывает, что волшебство можно создать самостоятельно. Спасатели дарят детям улыбки и уверенность в том, что в жизни всегда есть место сказке.

Ранее столичный Дед Мороз рассказал, что в своих письмах дети стали чаще указывать артикулы желаемых подарков на Новый год. Также многие просят гаджеты – телефоны, планшеты, ноутбуки.

При этом они не всегда просят что-то материальное. По его словам, некоторые ребята хотят найти новых друзей, а кто-то мечтает, чтобы "у соседской кошки не болела лапа".

