Два новых ИИ-сервиса для диагностики травм суставов заработали в Москве

В Москве начали работу два новых сервиса на основе искусственного интеллекта для диагностики травм суставов. Как сообщила заммэра по социальным вопросам Анастасия Ракова, нейросеть способна оценивать состояние голеностопного и лучезапястного суставов, выявляя минимальные трещины в костях и множественные переломы.

Это позволяет предотвратить серьезные последствия, такие как неправильное сращение костей, деформации и нарушение подвижности. В настоящее время в распоряжении столичных рентгенологов находится уже более 60 сервисов с искусственным интеллектом, которые применяются по 43 клиническим направлениям.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.