В ГД предложили ограничить долю товаров под собственными марками в сетевых магазинах

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Депутаты Госдумы предложили ввести ограничения на долю товаров под собственными торговыми марками (СТМ) в сетевых магазинах. Согласно поправкам, которые планируют внести в закон о госрегулировании торговой деятельности, их доля не должна превышать 25% от всего ассортимента.

В настоящее время в некоторых розничных сетях доля таких брендов достигает 90%, хотя средний показатель по рынку составляет около 23%, заявил NTech газете "Ведомости". В первые 6 месяцев 2025 года показатель колебался от 6 до 48%. При этом продажи собственных марок демонстрируют более высокие темпы роста – 20,6% против 14,2% у сторонних производителей.

Помимо этого нововведения, законопроект включает:



ограничение торговой наценки до 30%;

обязательное раскрытие закупочных цен;

запрет на фасовку продуктов в торговом зале;

запрет на продажу товаров с остатком срока годности менее 24 часов;

квоту в 25% для местных производителей в крупных сетях.

Авторы законопроекта считают, что рост СТМ вытесняет малый бизнес с рынка. В свою очередь, Ассоциация компаний розничной торговли поделилась, что не согласна с такой инициативой, предупреждая о возможном сокращении рынка и ухудшении выбора для покупателей. Документ может вступить в силу с 1 сентября 2026 года.

Ранее сообщалось, что в России предлагают запретить торговым сетям устанавливать наценку выше 15% на товары от производителей. Законопроект, внесенный депутатами от "Справедливой России", направлен на сдерживание роста цен, который нередко возникает из-за завышенных наценок в рознице.