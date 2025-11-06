В Госдуме предложили запретить продавать готовую еду с оставшимся сроком годности 24 часа

В Госдуме предложили запретить продавать готовую еду, срок годности которой истекает в течение 24 часов. Также рассматривается идея исключить приготовление еды прямо в торговых залах.

По словам авторов инициативы, это поможет москвичам избежать рисков для здоровья. Сейчас, когда готовая продукция хранится открыто, возрастает вероятность острых кишечных инфекций.

