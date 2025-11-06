06 ноября, 07:30Политика
В Госдуме предложили запретить продавать готовую еду с оставшимся сроком годности 24 часа
В Госдуме предложили запретить продавать готовую еду, срок годности которой истекает в течение 24 часов. Также рассматривается идея исключить приготовление еды прямо в торговых залах.
По словам авторов инициативы, это поможет москвичам избежать рисков для здоровья. Сейчас, когда готовая продукция хранится открыто, возрастает вероятность острых кишечных инфекций.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.