17 ноября, 17:30Общество
Живой декор стал популярным у москвичей перед Новым годом
Москвичи активно готовятся к новогодним праздникам, скупая украшения и подарки в магазинах столицы. Как отмечают декораторы, в этом году особой популярностью пользуются живые материалы, а именно хвоя, можжевельник и нобелис.
Согласно опросам, большинство москвичей планируют потратить на подарки от 5 до 15 тысяч рублей. Около 20% горожан надеются уложиться в сумму до 5 тысяч рублей, приобретая подарки только самым близким.
