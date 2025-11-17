Форма поиска по сайту

17 ноября, 17:30

Общество

Живой декор стал популярным у москвичей перед Новым годом

Живой декор стал популярным у москвичей перед Новым годом

Москвичи активно готовятся к новогодним праздникам, скупая украшения и подарки в магазинах столицы. Как отмечают декораторы, в этом году особой популярностью пользуются живые материалы, а именно хвоя, можжевельник и нобелис.

Согласно опросам, большинство москвичей планируют потратить на подарки от 5 до 15 тысяч рублей. Около 20% горожан надеются уложиться в сумму до 5 тысяч рублей, приобретая подарки только самым близким.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоРоман КарловНаталия ШкодаАнастасия Тареева

