16 ноября, 13:15

Общество

Зима в центре Европейской России ожидается около и выше климатической нормы

По прогнозам синоптиков, зима в центре Европейской России будет около и выше климатической нормы, однако окажется холоднее, чем в прошлом году. Как отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, сезон будет характеризоваться частыми температурными колебаниями.

В связи с первым снегопадом и установлением минусовых температур шиномонтажные сервисы столкнулись с большим потоком клиентов. Автомобилисты массово записываются на замену резины, так как на дорогах уже образовалась гололедица, а дневная температура устойчиво держится ниже нуля.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

