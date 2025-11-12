Адвокат Денисова: близость к экрану при видеозвонке нарушает личные границы

Фото: depositphotos/fizkes

Близкое расположение к экрану во время видеозвонка вызывает дискомфорт у собеседника, поскольку воспринимается как нарушение личных границ. Об этом в беседе с News.ru рассказала адвокат, эксперт по кинетическому имиджу Полина Денисова.

По ее мнению, видеозвонки являются частью деловых переговоров, поэтому все участники должны соответствовать определенным правилам.

В частности, особое внимание Денисова обратила на то, что расстояние между собеседниками имеет значение даже в виртуальном общении. Например, если человек сидит слишком близко к экрану, это создает ощущение нависания. В то же время если он находится слишком далеко, то может показаться недосягаемым, что затрудняет восприятие информации.

Кроме того, важным фактором является само положение экрана, продолжила адвокат, указав, что для оптимального взаимодействия камеру лучше установить на уровне глаз.

"Если экран стоит слишком низко и у нас взгляд падает сверху вниз, то с точки зрения невербалики, языка тела и кинетики создается ощущение, что человек на нас смотрит свысока. Соответственно, выстроить диалог в таком ключе будет очень сложно, особенно если мы общаемся на равных", – пояснила она, добавив, что такая позиция недопустима при общении руководителя с подчиненными.

Ранее эксперт по этикету Надежда Коломацкая назвала фразы, неуместные в деловом общении. По ее мнению, к ним относятся "я вас услышал" и "заранее спасибо". Вместо них она посоветовала использовать "благодарю за уточнение" и "буду признателен".

Также не стоит употреблять сарказм, критику личности, жаргон и нецензурные выражения. Они сразу понижают статус говорящего, пояснила эксперт.

