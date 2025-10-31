В России могут ввести обязательную страховку для владельцев опасных собак

Фото: depositphotos/VolodymyrBur

Парламентарии разработали законопроект о введении собачьего ОСАГО для владельцев потенциально опасных пород. Об этом газете "Известия" рассказал депутат ЛДПР Дмитрий Новиков.

По его словам, хозяева агрессивных псов часто не признают своей вины, что затрудняет для пострадавших предоставление доказательств факта нападения и получение компенсации для лечения или восстановления.

"В связи с чем ЛДПР предлагает в законодательном порядке обязать хозяев потенциально опасных собак приобретать страховку, чтобы нести ответственность за своего питомца и его поведение", – объяснил чиновник.

Согласно инициативе, в случае нападения собаки опасной породы на человека страховая компания должна будет выплатить жертве 1 миллион рублей, а при повреждении имущества – 200 тысяч рублей.

При этом проект не коснется служебных собак, выполняющих важные государственные задачи, обратил внимание Новиков. Одним из соавторов предложения выступила замруководителя ЦА ЛДПР Элеонора Кавшар.

Ранее депутаты предложили расширить список потенциально опасных пород собак, включив в него все породы из правительственного перечня и те, у которых высота в холке превышает 30 или 40 сантиметров.

Сейчас запрет на выгул таких псов распространяется на детей, пьяных и недееспособных граждан, указали авторы идеи. Инициативой предлагается запретить детям до 14 лет выгуливать собак выше 30 сантиметров, а подросткам от 14 до 16 лет – выше 40.

