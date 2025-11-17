Синоптик Шувалов: 18 ноября в Московском регионе может потеплеть до плюс 11 градусов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Потепление ожидается в столичном регионе днем во вторник, 18 ноября. Об этом сообщает RT со ссылкой на руководителя прогностического центра "Метео" Александра Шувалова.

Днем температура в Москве составит плюс 7–9 градусов, а на юге Подмосковья – 10–11 градусов тепла. Помимо этого, ожидается сильный ветер и дождь.

"В переходной фазе может быть мокрый снег в ночь на 18 ноября. Не исключены, но с не очень высокой вероятностью, ледяные дожди", – добавил синоптик.

Вечером столбик термометра опустится до плюс 2–3 градусов, а в ночь на среду, 19 ноября, до минус 5 градусов. При этом до пятницы, 21 ноября, температура в столичном регионе будет держаться в районе 0 градусов.

Также синоптик предупредил, что на протяжении недели прогнозируются резкие скачки давления. В частности, в ночь на 18 ноября ожидается 730 миллиметров ртутного столба, на следующий день – 745 миллиметров, а к концу недели – 750 миллиметров.

По прогнозу экспертов, 17 ноября в городе выпадет мокрый снег, в результате чего на дорогах может образоваться гололедица. В связи с этим столичных автомобилистов призвали выезжать только на зимней резине.

Помимо этого, водителям порекомендовали контролировать дорожную обстановку, не совершать резких маневров, снизить скорость и увеличить дистанцию. Пешеходам посоветовали переходить дорогу только в установленных местах и надевать яркую одежду со световозвращающими элементами.

