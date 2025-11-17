Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе из-за ветра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявлен в Московском регионе во вторник, 18 ноября, из-за ветра, порывы которого могут достигать до 17 метров в секунду. Об этом сообщил Гидрометцентр РФ.

Период предупреждения будет действовать в Москве и Подмосковье с 12:00 до 22:00.

17 ноября в Московском регионе прогнозируются ледяные дожди. В частности, днем пройдет теплый атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном с центром над Прибалтикой, из-за чего станет облачно, пройдут осадки в виде снега, мокрого снега и дождя.

К вечеру в городе температура воздуха составит до плюс 2–5 градусов. Кроме того, во вторник, 18 ноября, в столице выпадет около 30% месячной нормы осадков, а к вечеру ожидается штормовой ветер.

