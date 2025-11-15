Форма поиска по сайту

Новости

Новости

15 ноября, 10:00

Общество

Россияне могут получить штрафы за гирлянды на окне

Россияне могут получить штрафы за гирлянды на окне

В России новогоднее освещение квартир теперь может обернуться немалым штрафом. Если украсить окно светящимися фонариками и уйти из квартиры, могут оштрафовать на сумму от 5 до 15 тысяч рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности.

Теперь запрещено оставлять без присмотра гирлянды, которые не предназначены для круглосуточной эксплуатации. Однако внутри квартиры жильцы вправе размещать украшения по своему усмотрению. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

обществовидеоДарья Ермакова

