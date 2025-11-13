Самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные со следующего года

Самозанятые в России смогут получать оплачиваемые больничные с следующего года. Механизм будет работать в пилотном режиме до 2028 года. Соответствующий законопроект Госдума уже одобрила в первом чтении.

Выплаты будут доступны при условии добровольного страхования на случай временной нетрудоспособности. Размер пособия составит 35 или 50 тысяч рублей при ежемесячных взносах 1 344 или 1 920 рубля соответственно.

